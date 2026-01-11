La nuova era dei pet digitali | il tamagotchi si evolve grazie all’intelligenza artificiale

La tecnologia ha trasformato il modo in cui interagiamo con il mondo digitale. Oggi, i pet digitali evolvono grazie all’intelligenza artificiale, offrendo esperienze più realistiche e personalizzate. Dopo il successo del tamagotchi, queste nuove creazioni rappresentano una nuova fase di questo fenomeno, combinando nostalgia e innovazione. Un’innovazione che cambia il modo di concepire e vivere i compagni virtuali, rendendoli più vicini alle esigenze di oggi.

Life&People.it Per un’intera generazione, il tamagotchi è stato il primo vero contatto con una forma di vita digitale. Questo oggetto minimal possiede un display elementare e regole ferree, nonché nutrire, accudire ed evitare l’abbandono di una piccola creatura. Oggi, a distanza di decenni, quel concetto ritorna in una veste radicalmente trasformata. Nel corso del Consumer Electronics Show di Las Vegas, appuntamento di riferimento globale per l’innovazione tecnologica, la giovane azienda Takway ha presentato Sweekar, un dispositivo che reinterpreta in chiave contemporanea il celebre tamagotchi. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it Leggi anche: In cucina arriva l'intelligenza artificiale: così si evolve il Bimby Leggi anche: Attenti al sito: la nuova frontiera delle truffe digitali con l’intelligenza artificiale Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Il tamagotchi evolve con l'intelligenza artificiale e diventa tascabile; Pet virtuali 2.0: Sweekar porta l’intelligenza artificiale nel mondo del Tamagotchi. UNASCA Studi: online la nuova pagina Changelog con tutte le novità sulla piattaforma e i servizi digitali. Nuova pagina Changelog in UNASCA Studi per visualizzare stato di avanzamento e novità della piattaforma. La Rete Certificata cresce e usa sempre più - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.