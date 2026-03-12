Thiene strappa le collane d' oro alle anziane | incastrato dalle telecamere e dai compro oro

A Thiene, un uomo di 50 anni di origine marocchina è stato arrestato dai Carabinieri con l’accusa di aver rubato collane d’oro a diverse anziane tra Zanè e Montecchio Precalcino. Le forze dell’ordine sono riuscite a incastrarlo grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza e alle verifiche presso i negozi di compro oro. L’indagato è stato fermato e portato in caserma.

Un arresto in un'operazione condotta dai Carabinieri della Compagnia di Thiene, che hanno eseguito una misura cautelare nei confronti di un 50enne cittadino marocchino, accusato di furti ai danni di persone anziane e di autoriciclaggio. L'ordinanza è stata emessa dall'Autorità Giudiziaria di Vicenza dopo accurate indagini che hanno permesso di raccogliere gravi indizi a carico dell'indagato. Le indagini e la fonte della notizia Come indicato dal portale ufficiale dei Carabinieri, l'attività investigativa è stata avviata dalla Compagnia di Thiene a seguito di alcuni episodi di furto ai danni di persone vulnerabili. Le indagini sono state condotte attraverso osservazioni, controlli, pedinamenti e l'analisi di immagini provenienti da sistemi di videosorveglianza pubblici e privati.