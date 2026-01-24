Maurizio Tiberio nuovo presidente della Fiva-Federazione italiana venditori ambulanti

Il 21 gennaio a Confcommercio Chieti si è svolta l’assemblea elettiva per il rinnovo degli organi di Fiva Chieti, la Federazione italiana venditori ambulanti. In questa occasione, Maurizio Tiberio è stato nominato nuovo presidente. L’evento ha rappresentato un momento importante per l’associazione, che prosegue nel percorso di rappresentanza e sviluppo del settore ambulante nella provincia.

Francesco Panico eletto vicepresidente. L'assemblea ha posto l'accento sulle principali tematiche che affliggono la categoria. "Gli ambulanti creano valore per il territorio”, ha ricordato la presidente della Confcommercio Chieti Marisa Tiberio Lo scorso 21 gennaio, nella sede provinciale di Confcommercio Chieti, si è volta l'assemblea elettiva per il rinnovo degli organi sociali di Fiva Chieti – Federazione italiana venditori ambulanti. L’assemblea ha proceduto alle elezioni per acclamazione del consiglio direttivo, che risulta così composto dai signori: Angelo D’Alò, Massimiliano Liberato, Francesco Panico, Giancorrado Pesce, Moreno Santarelli, Maurizio Tiberio e Marco Toto.🔗 Leggi su Chietitoday.it Alberto Meliga è il nuovo presidente regionale della Federazione italiana agenti immobiliari professionali (FIAIP)Alberto Meliga è stato nominato nuovo presidente regionale della FIAIP Piemonte, assumendo il ruolo per il quadriennio 2025-2029. Leggi anche: Addio a Maurizio Sella, morto l'ex presidente dell'omonima banca e della Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro, aveva 83 anni La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Argomenti discussi: Chieti, Maurizio Tiberio eletto presidente di FIVA: il nuovo direttivo si impegna per la tutela degli ambulanti; FIVA Chieti: Maurizio Tiberio eletto presidente, Francesco Panico vice; Federazione Italiana Venditori Ambulanti Chieti: Maurizio Tiberio eletto presidente, Francesco Panico vice. https://www.cityrumorsabruzzo.it/chieti/fiva-chieti-maurizio-tiberio-eletto-presidente-francesco-panico-vice.html - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.