A Ferragosto, un venditore ambulante è stato colto mentre esercitava attività di vendita senza le autorizzazioni necessarie nel centro di Avellino. L'intervento delle autorità ha portato al sequestro della merce e all'applicazione di sanzioni, evidenziando l'impegno delle forze dell'ordine nel garantire il rispetto delle norme in città.

Tempo di lettura: < 1 minuto Ferragosto amaro per un’ambulante sorpresa a esercitare attività di vendita senza le necessarie autorizzazioni nel centro di Avellino. Nel corso dei controlli predisposti dal Comune di Avellino, la Guardia di Finanza – Gruppo di Avellino ha accertato un episodio di abusivismo commerciale lungo Corso Vittorio Emanuele, nei pressi della Chiesa del SS. Rosario, una delle zone maggiormente frequentate durante le festività. La donna, intenta alla vendita itinerante di prodotti alimentari, è risultata priva del titolo autorizzativo previsto dalla normativa regionale, in violazione degli articoli 89, 91 e 149, comma 2, della Legge Regionale Campania n. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Venditori ambulanti in città, il pugno duro: sequestro e sanzione

