Chi è Bartosz Mazurek il primo 2007 a segnare 3 gol in una competizione europea UEFA Cosa è successo in Fiorentina Jagiellonia

Bartosz Mazurek si distingue come il primo calciatore nato nel 2007 a realizzare una tripletta in una competizione europea UEFA. La sua prestazione in occasione di una partita tra Fiorentina e Jagiellonia ha attirato l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori. La sua giovane età e il suo talento lo rendono uno dei nomi da seguire nel panorama calcistico internazionale.

Calciomercato Roma, non solo Celik: che intreccio con la Juve! I due club pronti a darsi battaglia per un obiettivo comune Julian Alvarez verso l’addio all’Atletico Madrid? I numeri del momento di crisi, mentre impazzano le voci sulla prossima estate Ausilio blinda Chivu e annuncia: «Avanti con lui, è stato la nostra prima scelta! Ecco la verità su Fabregas». Poi svela il retroscena su Lautaro Onana, rebus futuro: l’ex Inter ha le idee chiare ma.C’è un ostacolo sul suo sogno in vista della prossima estate! Calciomercato Roma, non solo Celik: che intreccio con la Juve! I due club pronti a darsi battaglia per un obiettivo comune Sassuolo,... 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Chi è Bartosz Mazurek, il primo 2007 a segnare 3 gol in una competizione europea UEFA. Cosa è successo in Fiorentina Jagiellonia Bartosz Mazurek: il primo del 2007 a segnare una tripletta in UEFA. La Fiorentina contro lo JagielloniaUna notte di Conference League ha rivelato una nuova promessa del calcio europeo: Bartosz Mazurek, attaccante della Jagiellonia, ha brillato a... A 19 anni elimina la Fiorentina con una tripletta: guarda i gol di MazurekBartosz Mazurek condanna la Fiorentina all'eliminazione dalla Conference League: il trequartista polacco, classe 2007, batte Lezzerini tre volte in... Discussioni sull' argomento Jagiellonia Bialystok - Fiorentina (0-3) Conference League 2025; La Fiorentina a Bia?ystok giovedì prossimo. Chi è Mazurek, il baby talento polacco che ha costretto la Fiorentina ai supplementariTanta paura per la Fiorentina, che alla fine però riesce a spuntarla nel ritorno del playoff di Conference League e, pur essendosi vista costretta ad andare ai tempi supplementari contro i polacchi de ... msn.com Jagiellonia, Mazurek da record: primo 2007 a segnare 3 gol in un match delle competizioni europee UefaMazurek trascina il Jagiellonia contro la Fiorentina. Tre gol e record: primo 2007 a segnare una tripletta in un match delle competizioni Uefa ... gianlucadimarzio.com FAGIOLI E KEAN SALVANO LA FIORENTINA Lo Jagiellonia parte fortissimo con la tripletta del 2007 Bartosz Mazurek e recupera lo 0-3 dell’andata. Ai supplementari però la Viola torna avanti con i gol di Fagioli e Kean. A pochi minuti dalla fine Imaz accor x.com Il suo nome è Bartosz Mazurek, è nato nel 2007 e questa sera ha deciso di dare nuova vita a una doppia sfida che sembrava già finita. La Fiorentina partiva dal 3-0 conquistato in Polonia una settimana fa, ma Mazurek ha riaperto tutto con una tripletta che ripo facebook