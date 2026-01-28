Maltempo a Roma infiltrazioni e acqua nelle aule | monta la protesta degli studenti

Questa mattina gli studenti di alcune scuole di Roma sono scesi in strada per protestare contro le infiltrazioni d’acqua nelle aule. Le piogge intense degli ultimi giorni hanno provocato problemi nelle scuole, con acqua che si è infiltrata in vari edifici scolastici. La situazione ha spinto i ragazzi a chiedere interventi immediati e più attenzione da parte delle autorità. La protesta è partita da alcune scuole del centro e si sta diffondendo anche in altre zone della città.

Nella Capitale torna il maltempo e, ancora una volta, gli effetti si vedono anche nelle scuole: diverse le segnalazioni dagli istituti di Roma e provincia A Roma torna il maltempo e, ancora una volta, gli effetti si vedono anche nelle scuole di Roma. Tra infiltrazioni e acqua dentro alle aule. Le segnalazioni sono arrivate da diversi istituti superiori della Capitale: dal Cavour al Plinio Seniore fino al Virgilio. Dal liceo scientifico Cavour di via delle Carine, il collettivo Tommie Smith denuncia infiltrazioni nelle aule e in particolare “in una classe il soffitto è di nuovo a rischio crollo – dicono -.🔗 Leggi su Romatoday.it

