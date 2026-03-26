Il 14 giugno 2025 si è tenuta a Roma una manifestazione di protesta contro le politiche di sicurezza internazionale, organizzata da un gruppo chiamato No Kings. Lo stesso giorno, negli Stati Uniti, un ex presidente ha celebrato il suo settantanovesimo compleanno con una parata militare. La mobilitazione a Roma ha coinvolto diverse centinaia di persone che hanno manifestato in diverse zone della città.

Il 14 giugno 2025 Donald Trump ha organizzato una parata militare per il suo settantanovesimo compleanno. Cinque milioni di persone sono scese in piazza a protestare. Nessuno ricorda la parata. Da quella giornata è nato No Kings. Il 18 ottobre 2025 erano già sette milioni in duemilasettecento eventi. Per sabato 28 marzo gli organizzatori contano oltre tremila appuntamenti, in contemporanea con la marcia londinese della Together Alliance, coalizione britannica con Brian Eno, Fontaines DC, Paul Weller e Kneecap tra i firmatari. A Roma, il 27 e il 28 marzo, il movimento prende forma italiana: settecento realtà aderenti, due giorni di concerto e corteo. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - No Kings, a Roma si mobilita l’onda contro l’internazionale della paura

Articoli correlati

"No Kings", Forlì-Cesena si mobilita: pullman per la manifestazione di RomaGli aderenti agiscono “di fronte a un contesto segnato dalla guerra, dalla restrizione dei diritti, dalla crescita delle disuguaglianze e...

Agro aversano si mobilita contro la criminalità dopo le bombe. "Non abbiamo paura, scendiamo in strada"Martedì 31 alle ore 19 la manifestazione spontanea partirà da Casal di Principe e attraverserà San Cipriano d’Aversa fino a Casapesenna: cittadini,...

SUPER SOFT BREAD | The secret to making it cloud-like

Approfondimenti e contenuti su No Kings a Roma si mobilita l'onda...

Temi più discussi: No Kings: il 27 e 28 marzo a Roma la grande due giorni contro i re e le loro guerre; No Kings: Together, contro i re e le loro guerre; 28 marzo a Roma, la CGIL aderisce a No Kings; Sabato i No Kings in piazza, 'invaderemo Roma e la bloccheremo'.

Corteo No Kings, attesi in 15mila a Roma: allerta per le frange antagoniste. «Bloccheremo tutto»Un preavviso di 15mila partecipanti per una manifestazione a cui aderiranno anche i sindacati ma che desta preoccupazione per chi potrebbe poi decidere di unirsi. La minaccia ... ilmessaggero.it

Sabato i No Kings in piazza, 'invaderemo Roma e la bloccheremo'Una due giorni di mobilitazione globale contro i re e le loro guerre. Il movimento No Kings Italia ha presentato oggi il concerto di venerdì e soprattutto la manifestazione di sabato per le strade di ... ansa.it

No Kings a Roma, scontro politico alla vigilia. Piantedosi: attenzione alle violenze, Fratoianni: «Irresponsabile» facebook

I No Kings dopo il referendum: «Primarie Non ci interessa parlare di leader» Presentata la manifestazione nazionale di sabato 28 marzo: «Saremo centinaia di migliaia, contro guerre e sovranismo». Gli organizzatori: «Non accettiamo provocazioni» @amico x.com