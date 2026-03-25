La comunità di Agro Aversano si prepara a manifestare contro la criminalità, dopo le esplosioni che hanno danneggiato alcune zone. Un gruppo di cittadini ha annunciato l’intenzione di partecipare a una manifestazione pubblica per esprimere il proprio dissenso. La mobilitazione si svolgerà senza interventi di rappresentanti istituzionali o mediazioni, con l’obiettivo di mostrare unità e determinazione.

Martedì 31 alle ore 19 la manifestazione spontanea partirà da Casal di Principe e attraverserà San Cipriano d’Aversa fino a Casapesenna: cittadini, associazioni e istituzioni uniti contro intimidazioni e violenza Un segnale forte, diretto, senza mediazioni: sarà la gente comune a scendere in strada per dire basta alla criminalità. Martedì 31 marzo, alle ore 19, le comunità di Casapesenna, Casal di Principe e San Cipriano d’Aversa daranno vita a una manifestazione spontanea contro la recente escalation di violenza sul territorio. La manifestazione non prevede inviti ufficiali ma nasce dal basso, come espressione diretta della volontà popolare. Il corteo partirà da piazza mercato a Casal di Principe, attraverserà San Cipriano d’Aversa e si concluderà a Casapesenna. 🔗 Leggi su Casertanews.it

© Casertanews.it - Agro aversano si mobilita contro la criminalità dopo le bombe. "Non abbiamo paura, scendiamo in strada"

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