Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso del Comune di San Giuliano Terme contro la realizzazione di un grande impianto fotovoltaico a terra, proposto dalla società Trina Solar Iulia. L’intervento interesserà un’area agricola tra Pisa e il comune termale, in via del Brennero. La decisione segnala che la discussione sul progetto non si chiude, lasciando aperti eventuali ulteriori sviluppi.

Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso del Comune di San Giuliano Terme, contro la realizzazione di un maxi impianto fotovoltaico a terra, proposto dalla società Trina Solar Iulia su un’area agricola compresa tra Pisa e il comune termale, in via del Brennero. La capacità produttiva prevista è di 10Mwp. Lo ha reso noto l’amministrazione comunale precisando che la sentenza dei supremi giudici amministrativi "conferma l’orientamento già espresso dal Tar Toscana e si fonda sull’attuale normativa nazionale che considera tali aree ‘idonee’ all’installazione di impianti fotovoltaici in virtù della prossimità a zone produttive, limitando di fatto i poteri di pianificazione e governo del territorio da parte dei Comuni". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Maxi impianto fotovoltaico. Comune, ricorso respinto: "Battaglia non si esaurisce"

Leggi anche: Impianto fotovoltaico lungo via del Brennero, respinto il ricorso del Comune: "La battaglia non è chiusa"

Leggi anche: Maxi impianto fotovoltaico. Il Comune mette i paletti

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Maxi impianto fotovoltaico. Comune, ricorso respinto: Battaglia non si esaurisce; Rinnovabili: Consiglio di Stato dà via libera a nuovo parco fotovoltaico da 10 MWp nel pisano; Pomezia, ecco dove passerà il cavo elettrico da 20.000 Volts che collegherà il maxi fotovoltaico da 10mila pannelli; «Con l'agrivoltaico è addio alla civiltà delle rogge».

Maxi impianto fotovoltaico. Comune, ricorso respinto: "Battaglia non si esaurisce" - Il sindaco Cecchelli: "Strumenti sempre più ridotti per tutelare il territorio". lanazione.it