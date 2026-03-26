Nissan X-Trail 1.5 MHEV 2WD | punta al sodo con tanto spazio e tecnologia

La Nissan X-Trail 1.5 MHEV 2WD si presenta come un SUV che punta sulla semplicità, offrendo ampio spazio interno e tecnologie di base. In un mercato dominato da sistemi ibridi complessi e veicoli elettrici ad alte tensioni, questa versione mild hybrid si distingue come un’opzione più lineare e accessibile.

Nel panorama attuale, dominato da sistemi ibridi sempre più complessi e da powertrain elettrificati ad alta tensione, la Nissan X-Trail in versione mild hybrid rappresenta una scelta controcorrente ma estremamente razionale. La variante 1.5 MHEV Tekna 2WD rinuncia alla sofisticata tecnologia e-Power per proporre un sistema più semplice, leggero e accessibile, mantenendo però un livello di comfort e qualità generale da riferimento nel segmento. Il risultato è un’auto pensata per chi cerca spazio, facilità d’uso e consumi nella media senza entrare nel mondo – talvolta più impegnativo – dell’elettrificazione avanzata. Listino prezzi a partire da 38. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Nissan X-Trail 1.5 MHEV 2WD: punta al “sodo”, con tanto spazio e tecnologia Articoli correlati Nissan X-Trail 2026: solo e-Power, da 41.100€La Nissan X-Trail del 2026 approda in Italia con un restyling che ridefinisce le priorità di un SUV familiare. Nissan X-Trail, 25 anni e oltre 8 milioni di unità venduteROMA (ITALPRESS) – Da 25 anni, Nissan X-Trail è uno dei SUV Nissan di maggior successo a livello globale. 2025 Nissan X-Trail (1.5 VC-T MHEV 163 hp) | POV Test Drive Contenuti e approfondimenti su Nissan X Trail 1 5 MHEV 2WD punta al... Temi più discussi: Nissan: il piano novità fino al 2028 tra restyling e nuovi modelli; Nissan Z, il restyling della coupé giapponese più sognata in Europa; La coupé di Nissan si aggiorna, ma per l'Europa resta un sogno; Nissan X-Trail compie 26 anni: la storia. Nissan X-Trail 1.5 MHEV 2WD: punta al sodo, con tanto spazio e tecnologiaUn grande Suv familiare che punta su comfort, semplicità tecnica ed efficienza reale: meno sofisticato del full hybrid, ma più accessibile ed ugualmente sfruttabile ... msn.com Nissan X-Trail: la proposta di Ald per il noleggio a lungo termineResterà attiva fino al 29 febbraio 2024 l'offerta targata Ald Automotive che prevede il noleggio a lungo termine della Nissan X-Trail 1.5 Erev e-Power N-Connecta Auto Cross con un anticipo di 7.000 ... gazzetta.it Dopo quasi due decenni, una delle iconiche Nissan #Skyline R34 utilizzate in 2 Fast 2 Furious e guidate da #PaulWalker è stata ritrovata in Norvegia. L’auto, considerata una delle più amate della saga, era scomparsa dai radar da anni ed è riemersa sorpren - facebook.com facebook Verstappen non si ferma mai: gira al Fuji con una Nissan prima di Suzuka #SkyMotori #F1 #Formula1 #JapaneseGP #Verstappen x.com