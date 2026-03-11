La Nissan X-Trail del 2026 arriva in Italia con un restyling che introduce esclusivamente la motorizzazione e-Power, con un prezzo di partenza di 41.100 euro. Il veicolo si presenta come un SUV familiare, con caratteristiche aggiornate rispetto ai modelli precedenti e una gamma motori completamente elettrificata. La presentazione ufficiale avviene nel mercato italiano, segnando un passo importante per il modello.

La Nissan X-Trail del 2026 approda in Italia con un restyling che ridefinisce le priorità di un SUV familiare. Il modello, giunto alla quarta generazione dopo venticinque anni di produzione globale, abbandona definitivamente le motorizzazioni mild hybrid per concentrarsi esclusivamente sulla tecnologia e-Power. Il mercato italiano si prepara a ricevere questa evoluzione tecnologica con una gamma semplificata ma potenziata, dove il motore termico agisce solo come generatore di corrente mentre la trazione è affidata al sistema elettrico. I prezzi partono da 41.100 euro, posizionando il veicolo in una fascia competitiva rispetto ai concorrenti diretti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nissan X-Trail 2026: solo e-Power, da 41.100€

Articoli correlati

Nissan Qashqai 1.5 e-Power Tekna+ da 190 Cv: pregi e difettiIl Nissan Qashqai è uno dei modelli più celebri del marchio automobilistico giapponese.

Nissan X-Trail, 25 anni e oltre 8 milioni di unità venduteROMA (ITALPRESS) – Da 25 anni, Nissan X-Trail è uno dei SUV Nissan di maggior successo a livello globale.

Nissan X-TRAIL e-POWER

Tutti gli aggiornamenti su Nissan X Trail 2026 solo e Power da 41...

Temi più discussi: Nissan X-Trail 2026: l’anteprima video internazionale; Nuova Nissan X-Trail trasmette in streaming: scoprila in diretta; Nissan X-Trail, 25 anni di storia e oltre 8 milioni di unità vendute nel mondo; Nissan X-Trail: 25 anni di storia e oltre 8 milioni di SUV venduti.

FOTO Nissan X-Trail, carrozzeria, abitacolo e interni, FOTOGALLERYLe foto della Nissan X-Trail scopri la FOTOGALLERY COMPLETA: tutti i dettagli con le foto della carrozzeria, interni, abitacolo e bagagliaio. newsauto.it

Evoluzione estetica e nuovo infotainment Google. Niente plug-in hybrid come negli USA: sempre ibrida e-Power (e forse mild hybrid)Evoluzione estetica e nuovo infotainment Google. Niente plug-in hybrid come negli USA: sempre ibrida e-Power (e forse mild hybrid) ... motorbox.com

Regie Auto Spa Nissan - facebook.com facebook

25 anni di Nissan X-Trail, quattro generazioni per 8 milioni di unità x.com