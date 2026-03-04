Nissan X-Trail 25 anni e oltre 8 milioni di unità vendute

Da 25 anni, Nissan X-Trail è uno dei SUV più venduti al mondo, con oltre 8 milioni di unità immatricolate. La vettura ha mantenuto una presenza costante nel mercato nel corso degli anni, diventando un modello riconosciuto e apprezzato dai clienti. La produzione continua senza interruzioni da parte dell’azienda, che ha aggiornato il veicolo più volte nel tempo.

Da 25 anni, Nissan X-Trail è uno dei SUV Nissan di maggior successo a livello globale. Lanciato nel 2001 e successivamente introdotto negli Stati Uniti con il nome di Rogue, il modello si è evoluto da SUV robusto e pratico a crossover elettrificato e tecnologicamente avanzato, senza perdere il suo DNA fondamentale di forza e versatilità. Il nome riflette il suo carattere: "X" per le attività estreme e "Trail" per la capacità di affrontare ogni tipo di tracciato, anche il più impegnativo. Al momento del lancio, Nissan ha posizionato X-Trail come "il SUV che combina sportività e versatilità eccezionali". Il materiale stampa originale sottolineava come offrisse un'alternativa ai tradizionali fuoristrada 4×4, ma con minori consumi, una migliore manovrabilità e un prezzo più accessibile.

