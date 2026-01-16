Sul fronte mercato, l’Inter valuta diverse opzioni per rafforzare la difesa, con attenzione alle strategie di Oaktree. Nel frattempo, il nome di Nico Paz rimane uno dei principali obiettivi per l’attacco nerazzurro. Ecco le ultime novità e i possibili sviluppi sulla rosa dei nerazzurri in vista della prossima stagione.

Inter News 24 Mercato Inter, i nerazzurri puntano a rinforzare la rosa seguendo i parametri di Oaktree: ecco i nomi in lista. L’Inter sta già tracciando le linee guida per la prossima stagione, cercando di conciliare colpi di alto profilo con la sostenibilità economica imposta dalla proprietà Oaktree. Il nome che scalda l’ambiente è quello di Nico Paz, la giovane stella del Como che sta incantando la Serie A. Tuttavia, l’operazione è complessa poiché il Real Madrid vanta un diritto di riacquisto. Per convincere le « Merengues » a rinunciare al talento argentino, i dirigenti nerazzurri starebbero studiando un’offerta da 50 milioni di euro, magari inserendo a loro volta una clausola di recompra. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Mercato Inter, spunta un nuovo nome per la difesa. Intanto il sogno nerazzurro resta Nico Paz: le ultime

Leggi anche: Mercato Inter, deciso il futuro di Mlacic. Intanto spunta un nuovo nome per la difesa nerazzurra: le ultime

Leggi anche: Inter, il sogno Nico Paz resta vivo: attesa e strategia

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Inter, oltre a Dodo e al ritorno di Zanotti, a destra spunta nome tutto nuovo da Madrid; Fascia destra Inter: spunta un nome nuovo da Madrid, idea per giugno; Le notizie del 12 gennaio 2026 di calciomercato: Milan su Goretzka. Accordo Roma-Marsiglia per Robinio Vaz, per Malen ci sono anche Napoli e Juve; Inter, il bluff di Marotta sul mercato: tre bocciati ma spunta un figlio d’arte.

Inter, nuova idea di mercato: possibile scambio con l’Atletico Madrid - Spunta una nuova idea di mercato per l'Inter, alla ricerca di un nuovo esterno destro: dialoghi per un possibile scambio con l'Atletico Madrid. spaziointer.it