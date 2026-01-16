Mercato Inter spunta un nuovo nome per la difesa Intanto il sogno nerazzurro resta Nico Paz | le ultime
Sul fronte mercato, l’Inter valuta diverse opzioni per rafforzare la difesa, con attenzione alle strategie di Oaktree. Nel frattempo, il nome di Nico Paz rimane uno dei principali obiettivi per l’attacco nerazzurro. Ecco le ultime novità e i possibili sviluppi sulla rosa dei nerazzurri in vista della prossima stagione.
Inter News 24 Mercato Inter, i nerazzurri puntano a rinforzare la rosa seguendo i parametri di Oaktree: ecco i nomi in lista. L’Inter sta già tracciando le linee guida per la prossima stagione, cercando di conciliare colpi di alto profilo con la sostenibilità economica imposta dalla proprietà Oaktree. Il nome che scalda l’ambiente è quello di Nico Paz, la giovane stella del Como che sta incantando la Serie A. Tuttavia, l’operazione è complessa poiché il Real Madrid vanta un diritto di riacquisto. Per convincere le « Merengues » a rinunciare al talento argentino, i dirigenti nerazzurri starebbero studiando un’offerta da 50 milioni di euro, magari inserendo a loro volta una clausola di recompra. 🔗 Leggi su Internews24.com
Inter, oltre a Dodo e al ritorno di Zanotti, a destra spunta nome tutto nuovo da Madrid
Inter, nuova idea di mercato: possibile scambio con l’Atletico Madrid - Spunta una nuova idea di mercato per l'Inter, alla ricerca di un nuovo esterno destro: dialoghi per un possibile scambio con l'Atletico Madrid. spaziointer.it
SM – Mercato Inter, spunta nome nuovo per gennaio: nel mirino Paulo Henrique. Ecco chi è - Nome nuovo in chiave mercato per l'Inter di Cristian Chivu: spunta Paulo Henrique, ecco chi è il giocatore nel mirino ... msn.com
Mercato Inter, in estate sarà restyling: occhi puntati in casa Manchester United - L'Inter si prepara al restyling in difesa in vista della prossima estate: occhi puntati sul centrale del Manchester United. spaziointer.it
Mercato, Inter si muove coi rinnovi: non solo Pio, Ausilio mercoledì ha incontrato l’agente di… x.com
L'Inter ha sciolto gli indugi e ha deciso di intervenire sul mercato per un esterno destro, il ritorno di Perisic una possibilità solo negli ultimi giorni di mercato. - Gazzetta dello Sport - facebook.com facebook
