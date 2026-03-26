Nexi | Mingrone subentra a Bertoluzzo dopo 10 anni di guida

Dopo dieci anni alla guida dell'azienda, Paolo Bertoluzzo ha lasciato il suo ruolo, e al suo posto è arrivato Bernardo Mingrone. La transizione segna l'inizio di una nuova fase per il gruppo di pagamenti, con il cambio al vertice annunciato ufficialmente. Nessuna comunicazione ufficiale sulla durata del nuovo incarico o sui motivi della sostituzione.

Il cambio di guida alla Nexi segna una nuova fase per il gruppo dei pagamenti, con Bernardo Mingrone che subentra a Paolo Bertoluzzo dopo un decennio di gestione. Questa transizione avviene in un momento delicato, subito dopo un calo del 20% del titolo azionario registrato il 5 marzo 2026. La decisione del consiglio di amministrazione conferma la volontà di mantenere le radici italiane mentre si punta all’espansione europea. Il piano industriale presentato recentemente ha scosso i mercati, ma l’azienda mantiene solida la sua posizione come leader nel settore dei pagamenti digitali. L’eredità decennale e la successione al vertice. Paolo Bertoluzzo ha lasciato un’impronta profonda durante i suoi dieci anni di direzione, trasformando un piccolo operatore locale nel principale attore europeo dei pagamenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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