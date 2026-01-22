Chiara D’Andrea alla guida del Convention Bureau di Napoli Giovanna Lucherini lascia dopo 10 anni

Chiara D’Andrea assume la guida del Convention Bureau di Napoli, sostituendo Giovanna Lucherini dopo oltre dieci anni. In un contesto di crescita, il settore dei congressi a Napoli registra il miglior risultato di sempre, segnando un momento positivo per il turismo cittadino. La transizione rappresenta un passo importante per il futuro dell’organizzazione e del settore congressuale locale.

Il Convention Bureau di Napoli cambia guida in uno dei momenti migliori della sua storia. Dopo oltre dieci anni alla direzione, Giovanna Lucherini lascia l’incarico, mentre il turismo congressuale cittadino archivia il miglior anno di sempre. A raccoglierne l’eredità sarà Chiara D’Andrea, già sales & rfp specialist del Cbn, cresciuta all’interno della struttura sin dalla sua fondazione. Il 2025 ha segnato numeri record per il settore Mice a Napoli: +2% di richieste rispetto al 2024, che era già stato un anno da primato, e +40% rispetto al 2023. Un percorso di crescita costante che porta la firma del Convention Bureau, protagonista nel riposizionamento della città sui mercati internazionali.🔗 Leggi su Ildenaro.it

