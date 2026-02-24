horizon hunters gathering guerrilla games ha svelato date orari e contenuti dei playtest su ps5 e pc

Guerrilla Games ha annunciato le date e gli orari dei playtest di Horizon Hunters Gathering su PS5 e PC, dopo aver comunicato l'inizio della fase di prova a inizio febbraio. La società ha anche rivelato i contenuti disponibili, come nuove missioni e ambientazioni, per i partecipanti selezionati. La prima sessione di test si terrà tra pochi giorni, attirando l'attenzione degli appassionati del gioco e degli esperti del settore.

Horizon Hunters Gathering entra nella fase di playtest su PS5 e PC. Dopo l’annuncio di inizio febbraio, Guerrilla Games ha confermato date, orari e contenuti della prima prova a numero chiuso. L’appuntamento è fissato per gli ultimi giorni del mese e rappresenta il primo vero banco di prova per il nuovo action cooperativo ambientato nell’universo di Horizon. I test serviranno a rifinire meccaniche ancora in evoluzione. Per partecipare è necessario registrarsi tramite la pagina dedicata al Beta Program di PlayStation, ma precisiamo che l’iscrizione non garantisce automaticamente l’accesso: i partecipanti saranno selezionati tra gli iscritti. 🔗 Leggi su Game-experience.it

Horizon Hunters Gathering, Guerrilla Games annuncia il nuovo gioco co-opGuerrilla Games ha annunciato ufficialmente Horizon Hunters Gathering, un nuovo gioco cooperativo tattico ambientato nell’universo di Horizon.

Horizon Hunters Gathering, Guerrilla Games promette che continuerà a fare giochi single playerGuerrilla Games conferma che continuerà a sviluppare giochi single player, rispondendo alle polemiche sul crescente focus di Sony sui giochi live service.

#HorizonHuntersGathering è un progetto prioritario per Guerrilla Games, Horizon 3 sarebbe molto lontano. x.com

Il director di Horizon Hunters Gathering come il famoso meme "How do you do fellow kids" di Steve Buscemi. Grazie Asczor, è tutto bellissimo. - facebook.com facebook