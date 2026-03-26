Neve in alto Valdarno Risveglio inaspettato

Nel Valdarno, in provincia di Arezzo, questa mattina si è verificato un episodio insolito: una nevicata ha coperto le zone più alte della regione, creando un paesaggio invernale non previsto in questo periodo dell’anno. La neve ha interessato le aree di alta quota, sorprendendo residenti e autorità locali. Nessun danno segnalato, e le strade principali sono rimaste percorribili.

Arezzo, 26 marzo 2026 – Un risveglio inaspettato per il Valdarno, che nel cuore della primavera si è ritrovato immerso in un paesaggio quasi invernale. Nella giornata del 26 marzo, neve abbondante ha imbiancato le zone collinari e montane del territorio, con accumuli che hanno superato i 30 centimetri tra Vallombrosa e Secchieta. I fiocchi hanno fatto la loro comparsa anche a quote più basse: a Castelfranco Piandiscò si sono registrate precipitazioni miste a pioggia, a testimonianza di un improvviso calo delle temperature. Dopo una serata caratterizzata da forti raffiche di vento, la mattina ha restituito un paesaggio imbiancato in molte aree del territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Neve in alto Valdarno. Risveglio inaspettato Articoli correlati Suggestivo risveglio con la neve in ValcavaRisveglio con la neve su diverse vette lecchesi con la dama bianca è caduta immancabile anche su Valcava, località dell'alta Valle San Martino al... Leggi anche: Risveglio con la neve per l’Epifania. Imbiancati il Serra e l’alta Valdera