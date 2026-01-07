Risveglio con la neve per l’Epifania Imbiancati il Serra e l’alta Valdera

L’Epifania porta una rara neve sul Monte Serra e nell’alta Valdera, con circa dieci centimetri di neve in vetta. Le colline pisane si sono ricoperte di un sottile manto bianco, creando un paesaggio insolito e suggestivo. Questa precipitazione, inattesa da anni, ha trasformato temporaneamente il panorama, offrendo un’occasione di riflessione sulla natura e sui cambiamenti stagionali.

Si è arrivati quasi a dieci centimetri di neve in vetta. Il Monte Serra, come gran parte delle colline pisane, è tornato ad imbiancarsi come non accadeva da anni. Fin dal primo mattino i grossi fiocchi di neve bianca caduti dalle pendici delle antenne fino a sopra Buti hanno richiamato centinaia di famiglie e appassionati che per tutta la giornata hanno preso d'assalto il monte per godersi lo spettacolo. I fiocchi che cadono incessanti, gli alberi imbiancati e tutto intorno uno spettacolare paesaggio dal sapore magico. I bambini si divertono a fare a pallate di neve, i cani giocano divertiti, si scattano foto e selfie.

