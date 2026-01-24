Suggestivo risveglio con la neve in Valcava

Al mattino, la neve avvolge le vette lecchesi e Valcava, creando un paesaggio tranquillo e suggestivo. Questa località dell'alta Valle San Martino, al confine con la provincia di Bergamo, si veste di un candido manto bianco, offrendo uno scenario di pace e bellezza naturale. Un risveglio che invita alla contemplazione e alla scoperta di un territorio ancora più affascinante in inverno.

Risveglio con la neve su diverse vette lecchesi con la dama bianca è caduta immancabile anche su Valcava, località dell'alta Valle San Martino al confine con la provincia bergamasca. Ecco alcune foto che ci inviato il nostro lettore Angelo Brumana del chiosco al passo di Valcava

