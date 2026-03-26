Nelle ultime ore, in Emilia-Romagna, nevica fuori stagione, con alcune aree che si sono viste ricoperte di neve nonostante sia in piena primavera. Questa situazione si ripete in modo simile a episodi passati nella regione, segnando un fenomeno che si verifica di rado nel periodo. La neve ha interessato diverse zone, creando disagi e richiedendo interventi di gestione del territorio.

Dal caso eccezionale del 1991 agli episodi più recenti: tutte le volte in cui la neve è arrivata tra marzo e aprile sorprendendo la regione Quello che sta accadendo in queste ore ha diversi precedenti nella storia meteorologica dell’Emilia-Romagna. Le nevicate tardive, tra marzo e aprile, sono eventi rari ma ben documentati, spesso legati a improvvise irruzioni di aria fredda di origine artica o continentale. Uno degli episodi più noti resta quello del 17-18 aprile 1991, quando una forte ondata di freddo riportò condizioni pienamente invernali su gran parte del Nord Italia. In Emilia-Romagna si registrarono accumuli significativi anche in pianura, con neve abbondante anche a Bologna, un evento eccezionale per il periodo. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

© Bolognatoday.it - Neve fuori stagione a Bologna e in Emilia-Romagna: quando la primavera si trasforma in inverno

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