In Emilia-Romagna, l’allerta meteo arancione è stata diramata a causa di freddo intenso, vento di burrasca e precipitazioni nevose. La regione si prepara ad affrontare un’ondata di maltempo che riguarda soprattutto le zone più esposte, con condizioni che si preannunciano particolarmente aggressive. La situazione si è manifestata con temperature in calo e forti raffiche di vento che hanno coinvolto diverse aree.

Bologna, 17 marzo 2026 – Colpo di coda dell’inverno con il ritorno della neve, prima dell’arrivo della primavera. Arpa Emilia Romagna e Protezione civile hanno emanato per la giornata di mercoledì 18 marzo un’ allerta meteo arancione per vento nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Forlì-Cesena e Rimini, mentre è attiva un ’allerta gialla per vento in tutte le province emiliano-romagnole, per neve in Appennino e per lo stato del mare lungo la costa adriatica. Neve di primavera: torna anche a bassa quota nelle Marche. “Accumuli fino a 30 cm” Attenzione alle mareggiate. Domani, sulla costa, il mare sarà molto mosso o agitato, con possibili fenomeni locali di erosione, mentre lungo tutta la fascia montana non si escludono smottamenti o frane in versanti particolarmente fragili. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Freddo, vento di burrasca e neve: allerta meteo arancione in Emilia-Romagna per il colpo di coda dell’inverno

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