Oggi a Forlì e nelle zone dell'Appennino sono stati registrati venti intensi e nevicate. Nelle aree montane sono caduti fino a 30 centimetri di neve, mentre in città alcuni alberi sono caduti a causa delle raffiche di vento. La situazione ha portato a disagi nelle strade e nelle attività quotidiane della zona.

Forlì, 26 marzo 2026 – L’ondata di maltempo colpisce Forlì e il suo Appennino, con raffiche di vento e fiocchi di neve. Si imbiancano i quartieri a ovest della città, in particolar modo alla Cava dove si segnalano accumuli fino a 5 centimetri e difficoltà a circolare nelle strade interne al quartiere. Neve anche su Vecchiazzano e la zona dell’ospedale Pierantoni-Morgagni. I vigili del fuoco contano 30 interventi già conclusi e, a metà mattinata, circa 100 in attesa, soprattutto legate a rami caduti o pericolanti a causa del forte vento. Fino a 30 centimetri di neve in Appennino Al Passo della Calla nella Foresta di Campigna (1.296m sul... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Neve e vento forte oggi a Forlì: in Appennino fiocchi fino a 30 centimetri e alberi caduti in città

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VIA SAVENA (la provinciale che collega Loiano alla Fondovalle), con diverse auto ferme e di traverso sulla carreggiata. Evitarla e prendere la Futa. Ricordiamo L’ OBBLIGO di catene o gomme da neve. Città metropolitana di Bologna #neve #allertameteo - facebook.com facebook

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