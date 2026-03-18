Oggi in Emilia Romagna sono caduti fiocchi di neve a partire dai 700 metri di altitudine, accompagnati da bufere di vento che hanno raggiunto i 100 kmh nell’Appennino. La giornata si presenta caratterizzata da condizioni meteorologiche invernali, con temperature e precipitazioni che contrastano con l’arrivo della primavera. La regione si è risvegliata sotto un cielo coperto, con il clima decisamente più freddo del previsto per questa stagione.

Bologna, 18 marzo 2026 – La primavera può attendere. Come annunciato e previsto l' Emilia Romagna si è svegliata oggi con un clima decisamente invernale. Neve abbondante sui rilievi romagnoli, soprattutto del Forlivese, fino a quota 700 metri. Un'irruzione di aria fredda proveniente da Nord Est sta attraversando la regione, portando con sé un drastico calo delle temperature, venti sostenuti, piogge e il ritorno della neve a quote di bassa montagna. Per la giornata di oggi è stata anche emanata una allerta arancione per vento forte. Neve di primavera: torna anche a bassa quota nelle Marche. “Accumuli fino a 30 cm” Bufere sull'Appennino romagnolo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Neve oggi in Emilia Romagna: bufere in Appennino con vento fino a 100 km/h. Fiocchi a 700 metri

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