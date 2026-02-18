Vento pioggia e anche neve | Toscana aspettiamoci altro maltempo C’è un’allerta

Il maltempo colpisce la Toscana a causa di un fronte freddo che porta vento forte, pioggia intensa e neve a bassa quota. Le previsioni indicano che le condizioni peggioreranno nel corso della giornata, con raffiche che superano i 70 kmh e temporali che si estenderanno su tutta la regione. Le autorità hanno emesso un’allerta meteo per prevenire eventuali danni o disagi. Le strade sono già bagnate e alcune zone rischiano blackout. La popolazione è invitata a prestare attenzione alle allerte e a limitare gli spostamenti non necessari.

Firenze, 18 febbraio 2026 – Un giovedì 19 febbraio difficile dal punto di vista meteo. Con vento forte e pioggia. Ma anche con la neve, che non mancherà sui rilievi appenninici. Questo il quadro meteo, che ha portato la Regione e la Protezione Civile a diramare un’allerta gialla proprio per vento sull’intera Toscana appunto per giovedì. Folate che potrebbero portare a qualche danno, fra grondaie pericolanti e mare sulla strada: sì perché l’allerta, esclusivamente sulla provincia di Livorno, è gialla anche per mareggiate, in conseguenza proprio del vento. Dunque: un’allerta vento gialla su tutta la Toscana, un’allerta sempre gialla per mareggiate sulla provincia di Livorno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

