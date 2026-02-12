Maltempo | voragine in Sardegna alberi caduti in Calabria e bufera di neve in Sicilia centinaia di soccorsi
Questa mattina in Sardegna si sono registrati oltre duecento interventi dei vigili del fuoco. Il vento forte nel Nord ha causato alberi caduti e tetti divelti. La situazione resta critica in diverse zone dell’isola, mentre in Calabria si segnalano alberi abbattuti e in Sicilia una bufera di neve blocca alcune strade. Centinaia di soccorsi sono in corso per far fronte alle emergenze aperte.
In Sardegna oltre duecento interventi, soprattutto a causa del forte vento nel nord dell’Isola che ha sradicato alberi e divelto tetti. Oltre un centinaio gli interventi anche inCalabria mentre in Sicilia persone bloccate dalla neve sull'Etna.🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondimenti su Maltempo Voragine
Maltempo, allerta rossa in Sicilia, Calabria e Sardegna, scuole chiuse in centinaia di comuni e nubifragi: le notizie in diretta
Le condizioni meteo di oggi, martedì 20 gennaio 2026, sono caratterizzate da un’intensa perturbazione causata dal
Allerta rossa in Sicilia, Sardegna e Calabria per maltempo, scuole chiuse in centinaia di comuni e nubifragi: le notizie in diretta
Allerta rossa in Sicilia, Sardegna e Calabria a causa di intensi fenomeni meteorologici, con scuole chiuse in numerosi comuni e nubifragi in corso.
Ultime notizie su Maltempo Voragine
Argomenti discussi: Maltempo, allerta gialla in sei regioni. Frana in Costiera amalfitana, voragine nel Viterbese; Emergenza maltempo, l’allarme ANCI: Serve un cambio di passo.; Ciclone di San Valentino verso l’Italia: piogge, vento forte e neve nel weekend; Maltempo, si apre una voragine su una strada nel Viterbese.
Maltempo in Sardegna e Calabria, oltre 320 interventi dei vigili del fuocoNelle ultime 24 ore i vigili del fuoco hanno svolto più di 320 interventi per il maltempo che ha interessato Sardegna e Calabria. (ANSA) ... ansa.it
Maltempo in Sardegna, gli esperti: «Non pioveva così tanto da 65 anni»Sassari C’è notizia cattiva e una cattivissima. La prima ha del clamoroso: almeno dal 1961 a questa parte, quello di quest’anno è stato il gennaio più piovoso. Sull’isola è caduto un quantitativo di p ... msn.com
Maltempo, voragine su rampa tangenziale Salerno est: traffico in tilt zona Arbostella - facebook.com facebook
Maltempo, si apre una voragine su una strada nel Viterbese. A Montefiascone, la sindaca De Santis: 'tratto stradale chiuso, presto ripristino' #ANSA x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.