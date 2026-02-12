Maltempo | voragine in Sardegna alberi caduti in Calabria e bufera di neve in Sicilia centinaia di soccorsi

Questa mattina in Sardegna si sono registrati oltre duecento interventi dei vigili del fuoco. Il vento forte nel Nord ha causato alberi caduti e tetti divelti. La situazione resta critica in diverse zone dell’isola, mentre in Calabria si segnalano alberi abbattuti e in Sicilia una bufera di neve blocca alcune strade. Centinaia di soccorsi sono in corso per far fronte alle emergenze aperte.

Allerta rossa in Sicilia, Sardegna e Calabria a causa di intensi fenomeni meteorologici, con scuole chiuse in numerosi comuni e nubifragi in corso.

Maltempo in Sardegna e Calabria, oltre 320 interventi dei vigili del fuocoNelle ultime 24 ore i vigili del fuoco hanno svolto più di 320 interventi per il maltempo che ha interessato Sardegna e Calabria. (ANSA) ... ansa.it

Maltempo in Sardegna, gli esperti: «Non pioveva così tanto da 65 anni»Sassari C’è notizia cattiva e una cattivissima. La prima ha del clamoroso: almeno dal 1961 a questa parte, quello di quest’anno è stato il gennaio più piovoso. Sull’isola è caduto un quantitativo di p ... msn.com

Maltempo, voragine su rampa tangenziale Salerno est: traffico in tilt zona Arbostella - facebook.com facebook

Maltempo, si apre una voragine su una strada nel Viterbese. A Montefiascone, la sindaca De Santis: 'tratto stradale chiuso, presto ripristino' #ANSA x.com