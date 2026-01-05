Forte maltempo sulla regione italiana | neve e allagamenti alberi caduti e auto in panne

Il maltempo interessa il Molise, causando neve, pioggia e vento intenso. Le condizioni climatiche avverse hanno provocato disagi nelle province di Campobasso e Isernia, con allagamenti, alberi caduti e veicoli in panne. La situazione richiede attenzione e precauzioni per affrontare le conseguenze di questo evento meteorologico avverso.

Il maltempo colpisce duramente anche il Molise, con neve, pioggia e vento che nelle ultime ore hanno provocato numerosi disagi soprattutto nelle province di Campobasso e Isernia. Per la giornata di domani è stata diramata un’allerta meteo arancione dalla Protezione Civile regionale, che ha fatto scattare misure precauzionali su tutto il territorio. Alberi caduti e auto in panne nel Campobassano. In provincia di Campobasso i Vigili del Fuoco sono stati impegnati in una decina di interventi, legati in gran parte alla caduta di alberi sulla carreggiata, ad allagamenti e al recupero di veicoli rimasti in panne. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

