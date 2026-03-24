Irruzione fredda dall' Artico porta la burrasca di primavera l' esperto | Rischio temporali con grandine e neve a quote molto basse

Burrasca di primavera all'orizzonte sulla Romagna, con temperature in picchiata che trasformeranno le piogge in nevicate a quote molto basse. “Nelle prossime 36 ore lo scenario meteo subirà una temporanea ma burrascosa variazione sull'Italia, e anche sulla nostra regione, per la discesa sul Mediterraneo di un nucleo di aria fredda di origine artica che innescherà la formazione di un profondo vortice ciclonico al suolo”, annuncia Pierluigi Randi, tecnico meteorologo certificato e presidente dell’Ampro (Associazione meteo professionisti). “Il minimo - entra nel dettaglio Randi - si formerà mercoledì sera sottovento alle Alpi occidentali, sul Golfo di Genova, e tenderà a fluire velocemente verso Sud-Est. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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