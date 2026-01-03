Aria fredda dall’artico e bassa pressione dalla Spagna | maltempo e temperature giù il meteo
L’Italia centro-meridionale si prepara a ricevere condizioni meteorologiche caratterizzate da maltempo e temperature in calo. L’ingresso di aria fredda dall’Artico, unito a una depressione proveniente dalla Spagna, determinerà un cambiamento delle condizioni atmosferiche nella regione nelle prossime ore. Questi fenomeni rappresentano un normale sviluppo stagionale, che porterà temporanei peggioramenti e un abbassamento delle temperature.
L’Italia centromeridionale diventerà nelle prossime ore il punto di incontro di due masse d’aria. Da una parte, infatti, scendono sull’Italia correnti molto fredde di origine artica, mentre dall’altra si sta propagando un vortice di bassa pressione dalla penisola Iberica.“Il quadro sinottico –. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
