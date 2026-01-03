Aria fredda dall’artico e bassa pressione dalla Spagna | maltempo e temperature giù il meteo

Da ternitoday.it 3 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Italia centro-meridionale si prepara a ricevere condizioni meteorologiche caratterizzate da maltempo e temperature in calo. L’ingresso di aria fredda dall’Artico, unito a una depressione proveniente dalla Spagna, determinerà un cambiamento delle condizioni atmosferiche nella regione nelle prossime ore. Questi fenomeni rappresentano un normale sviluppo stagionale, che porterà temporanei peggioramenti e un abbassamento delle temperature.

L’Italia centromeridionale diventerà nelle prossime ore il punto di incontro di due masse d’aria. Da una parte, infatti, scendono sull’Italia correnti molto fredde di origine artica, mentre dall’altra si sta propagando un vortice di bassa pressione dalla penisola Iberica.“Il quadro sinottico –. 🔗 Leggi su Ternitoday.itImmagine generica

Leggi anche: Maltempo, allerta meteo su otto regioni e scuole chiuse: aria gelida dalla Groenlandia, temperature giù e neve a bassa quota

Leggi anche: Fine e inizio anno sotto il segno del sole, ma l’aria fredda che arriva dall’Artico porta giù le temperature

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

aria fredda dall8217artico bassaSarà un Capodanno ghiacciato: in arrivo gelo artico con nevicate a quote più basse, ecco dove - Capodanno 2026 all’insegna del gelo: aria artica sull’Italia, temperature sotto zero, vento freddo e rischio ghiaccio soprattutto al Nord. greenme.it

aria fredda dall8217artico bassaFreddo polare e neve a bassa quota: la bomba artica fa precipitare le minime a meno 20 gradi. Le previsioni - L'inizio del nuovo anno porta l'aria artica su Veneto, Friuli e Trentino: nei prossimi giorni, infatti, il freddo scenderà su tutto il Nordest, ... msn.com

Neve a bassa quota con l'arrivo del vortice di aria fredda: ecco le regioni e le città con più possibilità - Si parte venerdì: dall'Europa nordorientale si intensificherà un afflusso di correnti fredde che raggiungerà Francia e Regno Unito, ... leggo.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.