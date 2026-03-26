Tra la notte di mercoledì 25 e giovedì 26 marzo, una nevicata ha interessato l’Emilia-Romagna, interessando sia l’Appennino che le zone collinari. La neve ha imbiancato il territorio in modo improvviso, creando una copertura bianca che si estende su diverse aree della regione. Le autorità hanno registrato l’evento e stanno monitorando la situazione.

Una sorpresa bianca ha colto di imprevedibile l’Emilia-Romagna nella notte tra mercoledì 25 e giovedì 26 marzo, coprendo di neve non solo l’Appennino ma anche le aree collinari. Le immagini raccolte dai social media mostrano un paesaggio invernale fuori stagione che sorprende i residenti del territorio metropolitano di Bologna. L’evento meteorologico si è manifestato con intensità tale da generare una vera bufera regionale, portando la neve fino in pianura dove le condizioni sono diventate critiche per la mobilità e le attività quotidiane. Oltre 100 località hanno registrato precipitazioni nevose significative, trasformando il paesaggio primaverile in una scena invernale imprevista. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Neve a marzo: la bufera imbianca l’Emilia-Romagna

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