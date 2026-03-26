Un giovane neopatentato è stato fermato dalla polizia locale mentre guidava contromano in via De Pellegrini a Porcia. Durante il controllo, è risultato avere un tasso alcolemico di 2,91 grammi per litro. La polizia ha bloccato il veicolo e ha proceduto con i controlli necessari.

Stava procedendo contromano in via De Pellegrini a Porcia, quando si è imbattuto in un pattuglia della polizia locale. Era il tardo pomeriggio di sabato 21 marzo quando un neopatentato ha imboccato in senso opposto la strada, ed è stato fermato dagli agenti guidati dal nuovo comandante Cristiano Ciletti. Le forze dell'ordine hanno attirato l'attenzione dell'automobilista fermandolo in sicurezza poco distante, in via Marconi. Qui è stato sottoposto all'alcoltest, con un risultato di 2,91 grammilitro. Al giovane è stata ritirata la patente e la macchina è stata posta sotto sequestro. PordenoneToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

© Pordenonetoday.it - Neopatentato prende una strada contromano: fermato, ha un tasso alcolico di 2,91

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