Frontale tra auto in zona stazione | neopatentata con una tasso alcolico superiore a 1,5

Una ragazza neopatentata ha causato un frontale in zona stazione. La giovane aveva un tasso di alcol superiore a 1,5 e non avrebbe dovuto mettere alla guida, visto che il limite per chi ha la patente da poco è di zero. Per fortuna, nessuno è rimasto gravemente ferito, ma l’incidente ha bloccato il traffico per un po’. La ragazza è stata portata in questura per le verifiche.

Il tuo alcolemico era di gran lunga superiore al limite consentito dalla legge, essendo inoltre neopatentata avrebbe dovuto avere 0. Si tratta della giovane che domenica mattina si trovava alla guida dell'Audi A1, a bordo della quale erano presenti altre tre persone, protagonista dell'incidente.

