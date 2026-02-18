Ermal Meta nuovo album con la ninna nanna a Sanremo

Ermal Meta ha annunciato il suo nuovo album, che uscirà tra poco più di una settimana, e ha svelato che tra le canzoni ci sarà anche una ninna nanna. La causa di questa scelta nasce dalla volontà di sperimentare un sound più delicato e intimo, diverso dai suoi lavori precedenti. L’artista ha anche confermato che nel disco inserirà il brano che interpreterà al Festival di Sanremo, creando grande attesa tra i fan. La pubblicazione dell’album coincide con le sue esibizioni in vista della manifestazione musicale.

