Giurano tre nuovi capitreno assunti da Trenitalia | cerimonia a Palazzo San Giorgio

A Palazzo San Giorgio si è svolta la cerimonia di giuramento di tre nuovi capotreno Intercity di Trenitalia. L’evento rappresenta un passo importante nell’integrazione del personale e nel rafforzamento dei servizi ferroviari. I nuovi assunti hanno prestato ufficialmente il loro impegno professionale, contribuendo a garantire l’efficienza e la qualità del trasporto ferroviario.

Nuovo giuramento di tre nuovi assunti nel ruolo di capotreno Intercity di Trenitalia a Palazzo San Giorgio. Al rito solenne, ospitato nel salone dei lampadari Italo Falcomatà, ha partecipato, in rappresentanza dell'Amministrazione comunale di Reggio Calabria, l'assessore Paolo Brunetti.

