A Palazzo Zanca giurano 21 capitreno e 5 nuovi operatori di customer care

Da messinatoday.it 13 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Cerimonia di giuramento, oggi a Palazzo Zanca, sede del Comune di Messina, per 21 capitreno e 5 nuovi operatori di customer care. Presenti Federico Basile, sindaco del Comune di Messina e i rappresentanti di Trenitalia.Il capotreno e il personale di customer care sono punti di riferimento. 🔗 Leggi su Messinatoday.itImmagine generica

