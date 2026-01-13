A Palazzo Zanca giurano 21 capitreno e 5 nuovi operatori di customer care
Oggi a Palazzo Zanca, sede del Comune di Messina, si è svolta la cerimonia di giuramento per 21 capitreno e 5 nuovi operatori di customer care. L’evento ha rappresentato un momento importante di formalizzazione per le nuove assunzioni, contribuendo al potenziamento dei servizi e alla crescita del personale dedicato alla gestione delle attività di trasporto e assistenza ai cittadini.
Cerimonia di giuramento, oggi a Palazzo Zanca, sede del Comune di Messina, per 21 capitreno e 5 nuovi operatori di customer care. Presenti Federico Basile, sindaco del Comune di Messina e i rappresentanti di Trenitalia.Il capotreno e il personale di customer care sono punti di riferimento. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
