Chi sta vincendo la guerra in Iran | Successi di Israele costi alti per USA Teheran punta a logoramento

A undici giorni dall'inizio del conflitto in Iran, si evidenziano successi tattici da parte di Israele e costi elevati per gli Stati Uniti, mentre Teheran sembra puntare al logoramento. Giuseppe Dentice, analista Osmed, fornisce un primo bilancio sulla situazione, sottolineando le diverse dinamiche in atto tra le parti coinvolte. La guerra continua a evolversi senza che si sia ancora delineato un esito definitivo.

