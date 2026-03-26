Durante la cerimonia di insediamento della prima donna arcivescovo di Canterbury, il principe William e Kate Middleton sono stati presenti. La manifestazione si è svolta in un edificio storico e ha visto la partecipazione di numerosi esponenti religiosi e civili. Tra le scelte di abbigliamento, si è notato il cappello grande e scenografico indossato da Kate Middleton, che ha attirato l’attenzione.

I l principe William e Kate Middleton hanno partecipato alla storica cerimonia di insediamento della nuova Arcivescova di Canterbury, Dame Sarah Mullally: la prima donna a ricoprire questo ruolo nella Chiesa d’Inghilterra. La prima donna a diventare la massima autorità spirituale della Chiesa anglicana. La coppia reale ha preso parte all’evento, come da tradizione, in rappresentanza di Carlo III. Per l’occasione, storica e speciale, la principessa del Galles ha dato il meglio di sé con un outfit sofisticato, curato nei minimi dettagli e capace di affrontare brillantemente anche le condizioni ventose del Kent. La grande maestra del diplomatic dressing questa volta, però, ha osato. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Nel suo stile, sobrietà e classe incontrano audacia e carattere. Ma questa volta, il vero protagonista è il cappello: grande, scenografico e indimenticabile

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