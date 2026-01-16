Le sfilate 2026 hanno sancito il ritorno del cappello come accessorio centrale non più semplice complemento ma vero elemento di stile
Le sfilate del 2026 hanno segnato il ritorno del cappello come elemento imprescindibile nel guardaroba. Non più un dettaglio secondario, ma un vero protagonista che contribuisce a definire l’intero stile. Questa reintepretazione valorizza la versatilità e l’eleganza dell'accessorio, rendendolo un punto di riferimento nel mondo della moda contemporanea.
capace di definire l’intero look. Tra richiami rétro, suggestioni outdoor e volumi scenografici, i designer hanno proposto modelli molto diversi tra loro, destinati però a convivere nel panorama moda dei prossimi mesi. Christian Wijnants rilancia il pillbox, compatto e grafico, aggiornando un classico elegante con un approccio contemporaneo. Loewe guarda invece alla funzionalità ironica, proponendo un cappello che ricorda quelli da campeggio dei papà, pratico e volutamente anti-fashion. 🔗 Leggi su Amica.it
