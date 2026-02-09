Kate Middleton ha ribadito il suo stile istituzionale misurato fondato su eleganza formale sobrietà e una costante cura per i dettagli

Durante un evento al Lambeth Palace, Kate Middleton si è presentata con il suo stile sobrio e curato. Ha scelto un abito elegante, senza troppi fronzoli, e ha mantenuto un atteggiamento composto e rispettoso. La duchessa ha dimostrato ancora una volta di preferire un modo di essere discreto e raffinato, puntando sulla semplicità e l’attenzione ai particolari.

Per un incontro al Lambeth Palace, La Principessa del Galles ha scelto un abito color cioccolato firmato Edeline Lee, caratterizzato da una silhouette essenziale e da una cintura integrata in vita che ne definisce la struttura con discrezione. La tonalità calda e profonda del tessuto rafforza l'aura composta dell'outfit, mantenendo al contempo una nota di modernità. A completare l'insieme, un cappotto Catherine Walker & Co., casa storicamente legata al guardaroba reale, che aggiunge rigore e continuità stilistica grazie al taglio sartoriale impeccabile.

