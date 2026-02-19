Mistero nel bosco | i cervi rilasciano scie luminose ultraviolette mai viste prima
Un team di ricercatori ha scoperto che i cervi, durante le passeggiate notturne nel bosco, rilasciano scie luminose ultraviolette. La scoperta è avvenuta utilizzando speciali torce che evidenziano queste tracce insolite, invisibili a occhio nudo. Oltre alle tracce odorose, i cervi lasciano dietro di sé segnali luminosi che si diffondono tra gli alberi. Questo fenomeno sorprende gli scienziati, che ora cercano di capire il motivo di questa emissione di luce. La scoperta apre nuove domande sui comportamenti notturni di questi animali.
Grazie a specifiche torce i ricercatori hanno fatto una scoperta affascinante e misteriosa: i cervi, infatti, assieme alle tracce odorose rilasciano segnali luminosi ultravioletti nei boschi. Da tempo è stato determinato che questi animali riescono a vedere gli ultravioletti; ora sappiamo anche che producono fotoluminescenza. Ancora non è chiaro a cosa servano questi segnali.🔗 Leggi su Fanpage.it
Storia e culto di Santa Lucia, pronta a portare regali e scie luminoseIl 13 dicembre si celebra Santa Lucia, patrona della vista e della luce.
Niscemi, le immagini spaventose mai viste prima: agghiaccianteNuovi cedimenti stanno colpendo ancora il territorio di Niscemi, in provincia di Caltanissetta.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Mistero nel bosco: i cervi rilasciano scie luminose ultraviolette mai viste prima; Tre anni fa la scomparsa nel nulla di Klaus, il mistero del casolare nel bosco e il caso irrisolto; Ero con loro e ho sparato. La morte dei cacciatori a Messina ripresa da una videocamera; Cacciatori trovati morti nel bosco: il primo colpo partito per errore, poi la strage.
Tre cadaveri nel bosco: il mistero dei cacciatoriI corpi trovati da un amico, accanto c'era un fucile. Duplice omicidio e suicidio o è stato un quarto uomo ... ilgiornale.it
Due anni fa la scomparsa nel nulla di Klaus, il mistero del casolare nel bosco e il caso irrisoltoL'abitazione in ordine, il cane, telefonino e borsello abbandonati: un enigma. Le ricerche senza esito nei boschi circostanti ... corrierediarezzo.it
Un delitto. Un mistero. Dieci sospettati. Il Cinema Teatro Don Bosco di Gualdo Tadino presenta: AGATA CHRISTIAN – Delitto sulle Nevi Un giallo avvincente, tra colpi di scena, segreti nascosti e tensione crescente… dove nulla è come sem facebook