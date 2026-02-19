Mistero nel bosco | i cervi rilasciano scie luminose ultraviolette mai viste prima

Un team di ricercatori ha scoperto che i cervi, durante le passeggiate notturne nel bosco, rilasciano scie luminose ultraviolette. La scoperta è avvenuta utilizzando speciali torce che evidenziano queste tracce insolite, invisibili a occhio nudo. Oltre alle tracce odorose, i cervi lasciano dietro di sé segnali luminosi che si diffondono tra gli alberi. Questo fenomeno sorprende gli scienziati, che ora cercano di capire il motivo di questa emissione di luce. La scoperta apre nuove domande sui comportamenti notturni di questi animali.

Grazie a specifiche torce i ricercatori hanno fatto una scoperta affascinante e misteriosa: i cervi, infatti, assieme alle tracce odorose rilasciano segnali luminosi ultravioletti nei boschi. Da tempo è stato determinato che questi animali riescono a vedere gli ultravioletti; ora sappiamo anche che producono fotoluminescenza. Ancora non è chiaro a cosa servano questi segnali.🔗 Leggi su Fanpage.it

Storia e culto di Santa Lucia, pronta a portare regali e scie luminoseIl 13 dicembre si celebra Santa Lucia, patrona della vista e della luce.

Niscemi, le immagini spaventose mai viste prima: agghiaccianteNuovi cedimenti stanno colpendo ancora il territorio di Niscemi, in provincia di Caltanissetta.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.