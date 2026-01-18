NBA i risultati della notte 18 gennaio | bel Fontecchio colpo Heat sui Thunder Celtics e Pistons a valanga

Nella notte NBA del 18 gennaio si sono disputate nove partite, offrendo diverse novità sulle prestazioni individuali. Tra i risultati più significativi, spicca la buona prova di Fontecchio e il colpo dei Miami Heat sui Oklahoma City Thunder. I Boston Celtics e i Detroit Pistons hanno invece ottenuto vittorie nette, confermando l’andamento delle ultime gare. Di seguito, un riepilogo dei risultati e delle prestazioni più rilevanti.

Nove le partite giocate nell'ultima notte NBA, con qualche notizia di un certo livello che riguarda le performance singole dei giocatori. E, soprattutto, qualche pur minima possibilità che il discorso legato al miglior record della lega si riapra in funzione di quanto accaduto nelle ultime ore. In un certo senso, merito anche di Simone Fontecchio, protagonista attivo nell'inattesa vittoria per 122-120 dei Miami Heat (22-20) sugli Oklahoma City Thunder (35-8), al momento la miglior squadra della stagione, con 13 punti, 5 rimbalzi e 3 assist in 17'36" con 47 dal campo di cui 24 da tre. Vero è che Bam Adebayo regala 30 punti con 12 rimbalzi, e vero è anche che il tiro decisivo lo realizza Andrew Wiggins, ma si può dire che fosse finalmente ora di rivedere il nostro protagonista.

