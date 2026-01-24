I risultati NBA della notte vedono gli Indiana Pacers interrompere una serie di sconfitte con una vittoria di misura contro gli Oklahoma City Thunder, leader della Western Conference. I Pistons, invece, sono caduti in trasferta, segnando un altro passo negativo per la squadra. Questi incontri rappresentano momenti importanti nel corso della stagione, offrendo spunti di riflessione sulle prestazioni delle squadre coinvolte.

Oklahoma City (Stati Uniti), 24 gennaio 2026 – Il colpo più inatteso della nottata NBA lo hanno messo a sego gli Indiana Pacers che, dopo tre sconfitte di fila, hanno rialzato la testa sconfiggendo 117-114 nientemeno che gli Oklahoma City Thunder primi ad Ovest in un remake delle ultime finals vinte da Gilgeous-Alexander e compagni. A guidare la franchigia di Indianapolis in questa impresa, ci hanno pensato Andrew Nembhard con 27 punti e 11 rimbalzi e Jarace Walker (autore di 26 punti, suo massimo in carriera, ma soprattutto dei due liberi che hanno chiuso i conti). Ai Thunder, che si presentavano all’appello senza Jalen Williams Isaiah Hartenstein ed Alex Caruso e che hanno provato un’ultima, disperata rimonta rientrando dal -10 a 2’35” dalla fine al -1 a 7. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Risultati Nba, i Pacers fanno il colpaccio a spese dei Thunder. Cadono anche i Pistons

