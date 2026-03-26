Nazionale è il giorno della verità | con l’Irlanda del Nord l’Italia dovrà fare l’Italia per superare la semifinale playoff

Oggi si gioca una partita decisiva per la nazionale di calcio contro l’Irlanda del Nord, con l’obiettivo di qualificarsi per la semifinale playoff. Rino Gattuso, allenatore e campione del mondo nel 2006, ha dichiarato che questa è la sfida più importante della sua carriera. La partita si svolge in un momento di grande attesa e tensione per la squadra e i tifosi.

Siamo a questo: a un uomo di calcio come Rino Gattuso, campione del mondo in campo nel 2006, che dice “questa con l’ Irlanda del Nord è la partita più importante della mia carriera”. Ovvio che il ct si riferisca al suo percorso non esaltante di allenatore, ma anche questo ci dà la dimensione del livello attuale della nostra nazionale: un tecnico che in panchina ha vinto solo una Coppa Italia con il Napoli e un gruppo di giocatori che non ha mai partecipato a un mondiale, anche per banali questioni anagrafiche. L’ultima volta fu in Brasile nel 2014, un vuoto che ha cancellato quasi due generazioni di calciatori, se consideriamo che il meglio passa tra i 20 e i 35 anni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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