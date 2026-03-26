Oggi si gioca la partita tra la nazionale italiana e quella dell’Irlanda del Nord, valida per i playoff. Contestualmente, si svolge anche il match tra Galles e Bosnia, che potrebbe determinare l’avversario degli azzurri in finale. La sfida tra Italia e Irlanda del Nord si svolge in un clima di attesa e tensione, con entrambe le squadre che mirano a conquistare il passaggio alla fase successiva.

Il (primo) momento della verità: l'Italia affronta l'Irlanda del Nord alle 20.45 per guadagnarsi il diritto di sfidare la vincente tra Galles e Bosnia, in campo alla stessa ora, e staccare un pass per i Mondiali. Oltre alle tante sfide di playoff delle altre nazionali in lizza per un posto all'imminente torneo americano, ci sono anche le amichevoli: su tutte, spicca Francia-Brasile, alle 21. Le partite di oggi: Turchia-Romania, ore 18Repubblica Ceca-Irlanda, ore 20.45Danimarca-Macedonia del Nord, ore 20.45Italia-Irlanda del Nord, ore 20.45Polonia-Albania, ore 20.45Slovacchia-Kosovo, ore 20.45Ucraina-Svezia, ore 20.45Galles-Bosnia, ore 20. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Le partite di oggi: è il giorno di Italia-Irlanda del Nord e degli altri playoff

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