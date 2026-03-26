Avanti Italia! Contro l’Irlanda del Nord è la notte della verità

Nella notte contro l’Irlanda del Nord, la nazionale italiana si gioca una partita decisiva. Molti dei giocatori attuali non hanno mai assistito a una gara dell’Italia durante la fase a eliminazione di un Mondiale. La sfida rappresenta un momento importante per il team, che cerca di raggiungere un risultato fondamentale in questa fase del torneo.

C’è mezza rosa della nazionale che non ha mai visto una partita dell’Italia nella seconda fase di un Mondiale. Sono i più giovani, nemmeno troppo ormai, quelli che al Mondiale ci devono riportare dopo dodici anni di dolorosa assenza. C’è un’intera generazione (la Generazione Z) cui l’emozione di un’estate magica palpitando per i colori azzurri è stata negata, che aspetta speranzosa. Siamo tutti Ringhio Gattuso, come lui condannati a notti insonni aspettando la sfida di questa sera contro gli irlandesi. Il ct ha confessato alla vigilia di aver fatto pace con le pillole per addormentarsi, di non esserne più allergico e di girare per la stanza ad occhi sbarrati consumato dall’attesa. 🔗 Leggi su Panorama.it

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