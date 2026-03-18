Il Consiglio superiore della magistratura ha ufficialmente riconosciuto che le correnti interne influenzano le nomine e le scelte nel sistema giudiziario, creando debiti elettorali. Una delibera del 2010 specifica inoltre che un giudice non deve essere «interprete acritico» degli interessi delle associazioni di appartenenza. La decisione evidenzia come le dinamiche interne alle correnti abbiano un impatto sulle funzioni dei magistrati.

Una delibera del 2010 afferma che un togato non deve essere «interprete acritico» di interessi associativi. La magistratura scelga: se si concepisce come corpo politico si faccia eleggere, altrimenti serve terzietà. La campagna referendaria sta finendo. E comunque vada il voto, quello che ormai è clamorosamente emerso è che il correntismo attuale si rifiuta caparbiamente di rispondere a una sola, ineludibile, domanda: la magistratura è un corpo politico o tecno-giudiziario? Se è tecno-giudiziario, deve accettare che il tanto sbandierato principio di indipendenza si connetta a quello altrettanto importante della riserva di legge, cioè delle materie riservate esclusivamente al legislatore elettivo. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Anche il Csm lo mette nero su bianco: «Le correnti creano debiti elettorali»

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