Nel corso del 2025, l’Italia ha aumentato gli investimenti nella difesa, destinando circa 12 miliardi di euro in più rispetto all’anno precedente. Secondo le stime preliminari della Nato, la spesa per la difesa rappresenta il 2,01% del prodotto interno lordo calcolato sui prezzi del 2021. Questa percentuale indica un incremento rispetto agli anni precedenti.

L’Italia nel 2025 – sulla base delle stime preliminari della Nato – ha speso per la difesa il 2,01% del Pil (calcolato sui prezzi del 2021). Lo afferma il rapporto annuale dell’Alleanza. L’Italia, nel 2024, era all’1,52%. Tutti gli alleati ora centrano l’obiettivo del 2% anche se alcuni per il rotto della cuffia. Sull’obiettivo raggiunto dall’Italia eloquente ci pare la nota di Stefano Patuanelli. “Dodici miliardi in più per la difesa, in un solo anno. Secondo il rapporto della Nato guidata da Mark Rutte, l’Italia è passata dall’1,52% al 2,01% del Pil: circa 45 miliardi nel 2025, con un aumento di 12 miliardi rispetto al 2024. Dodici miliardi, un’accelerazione folle che ha messo in ginocchio il Paese. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Nato, l’Italia ha stanziato 12 miliardi in più per il riarmo in un solo anno

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