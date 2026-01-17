Assenza ingiustificata non si perde sempre la Naspi | quando la disoccupazione è a rischio

La legge 2032024, nota come Collegato Lavoro, ha apportato importanti modifiche alle norme sulla cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, chiarisce i casi in cui un'assenza ingiustificata può influire sulla spettanza della Naspi, la prestazione di disoccupazione. È fondamentale comprendere i nuovi criteri per evitare rischi di perdita o riduzione del beneficio, garantendo così una corretta gestione delle aspettative e dei diritti dei lavoratori.

Con la legge 2032024 — il cosiddetto Collegato Lavoro — il legislatore ha introdotto una novità rilevante in materia di cessazione del rapporto lavorativo. La regola aggiornata incide direttamente anche sull'accesso all 'indennità di disoccupazione Naspi e rende necessario capire bene quando il rapporto si considera cessato per volontà del lavoratore e quando, invece, la cessazione è imputabile al datore. L'Inps, con la circolare n. 1542o25, si è occupato proprio di questi argomenti, ricapitolando quali sono le istruzioni da seguire. Vediamo allora le varie situazioni per non sbagliare e capire come funziona, oggi, la disciplina su licenziamento, dimissioni per giusta causa e risoluzione del rapporto per fatti concludenti.

NASPI stretta confermata: nuove limitazioni e cosa cambia davvero per chi percepisce l’indennità - Novità restrittive introdotte tra 2025 e 2026NASpI: tra il 2025 e il 2026 è scattata una stretta mirata a limitare accessi impropri all’indennità di d ... assodigitale.it

Licenziato per assenza ingiustificata, ma era in ferie: società condannata - facebook.com facebook

