Una scuola per castanicoltori | la Rete Slow Food investe sul futuro

Una scuola dedicata ai castanicoltori sta nascendo grazie all’intervento della Rete Slow Food, che ha deciso di destinare risorse a questo progetto. La iniciativa mira a formare nuovi operatori nel settore e a tutelare questa antica tradizione agricola. La zona interessata si trova nella Montagna pistoiese, un’area in cui il castagno ha avuto un ruolo centrale nel passato.

Da molti segnali si coglie una rinnovata sensibilità nei confronti del mondo della castagna, un frutto che ha segnato tanta parte della storia alimentare, e non solo, della Montagna pistoiese. Una ulteriore dimostrazione arriva dalla Rete Slow Food dei castanicoltori che ha dato inizio alla sua prima Scuola. Da marzo a dicembre, sulla Montagna Pistoiese, prende vita una nuova opportunità formativa per i giovani. Un percorso innovativo per valorizzare il castagneto come risorsa ambientale, economica e sociale. È questo l’obiettivo del campus esperienziale di formazione in castanicoltura e imprenditorialità sociale organizzato da Anci Toscana, dal Gal MontagnAppennino e da Slow Food Italia sulla Montagna Pistoiese tra marzo e dicembre 2026. 🔗 Leggi su Lanazione.it

