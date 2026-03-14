A Firenze, nel centro storico, si svolge una vendita promozionale di bistecche a 19 euro, trasformando un simbolo locale della cucina slow in uno street food. La scena si svolge mentre in Europa si approfondiscono le discussioni sulla tutela delle identità gastronomiche e delle tradizioni alimentari. La vendita si svolge senza coinvolgimenti ufficiali o dichiarazioni ufficiali delle autorità locali.

Firenze, 14 marzo 2026 – Nel momento in cui in Europa si discute di come tutelare le denominazioni e le tradizioni alimentari, nel cuore di Firenze accade quasi l’opposto. Basta attraversare alcune delle zone più frequentate dai turisti per imbattersi in offerte, menu lampo e promozioni che trasformano la bistecca alla fiorentina in un prodotto da richiamo commerciale, lontano dall’idea del rito gastronomico che per anni l’ha accompagnata. Offerte e promozioni nel cuore di Firenze. È un contrasto che salta agli occhi camminando tra San Lorenzo, il Duomo, Santa Croce e la zona della stazione. Proprio nei giorni in cui si parla sempre più spesso di difendere identità e tradizioni della cucina europea, nel centro storico fiorentino la regina della tavola toscana sembra diventare oggetto di sconti e formule “tutto compreso”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Bistecca-show a 19 euro, la svendita in centro. Il simbolo di Firenze (e della cucina slow) trasformato in ‘street food’

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