Nasce la Piacenza Podcast Academy e il premio si rinnova

È stata annunciata la nascita della Piacenza Podcast Academy e il rinnovo del premio IlPod – Italian Podcast Awards, giunto alla sua quinta edizione. Il premio nazionale, dedicato ai migliori podcast italiani, si amplia con nuovi progetti culturali e rafforza la sua presenza nel settore del podcasting nel paese.

Al via il 12 aprile il progetto dedicato alla formazione per chi desidera avvicinarsi al podcast come linguaggio creativo e professionale Giunto alla sua quinta edizione, IlPod – Italian Podcast Awards, il primo premio nazionale dedicato ai migliori podcast italiani, si rinnova ampliando il proprio progetto culturale e consolidando il suo ruolo di punto di riferimento per il panorama del podcasting nel nostro Paese. Nato con l’obiettivo di valorizzare le produzioni audio più interessanti e innovative dell’anno, il premio evolve infatti in un’iniziativa ancora più ampia, che affianca alla premiazione un percorso dedicato alla formazione, alla ricerca e alla sperimentazione nel linguaggio del podcast. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Nasce la Piacenza Podcast Academy e il premio si rinnova Articoli correlati Si rinnova il laboratorio di IIt e Intellimech dove nasce l'industria del futuroCon un investimento iniziale di 5 milioni di euro , si rinnova per 11 anni l' accordo tra Istituto Italiano di Tecnologia e consorzio privato... Leggi anche: Il Maradona si rinnova per ospitare Euro 2032: addio alla pista di atletica, nasce il 3° anello Contenuti utili per approfondire Piacenza Podcast Academy Nasce Piacenza Podcast Academy, tutte le novità per la quinta edizione de IlPodGiunto alla sua V edizione, IlPod - Italian Podcast Awards, il primo premio nazionale dedicato ai migliori podcast italiani, si rinnova ampliando il ... piacenzasera.it Torna a Piacenza 'Il Pod-Italian Podcast Awards'Sabato 10 e domenica 11 maggio Piacenza ospiterà anche l'edizione 2025 de 'Il Pod-Italian Podcast Awards', il primo premio nazionale dedicato ai migliori podcast italiani. Un weekend dedicato a questa ... ansa.it